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2 декабря 2000, 19:56

Чемпионат Германии

Дмитрий С. КУЗНЕЦОВ
Чемпионат Германии
Фото «СЭ»
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   Завершилось пять матчей первенства Бундеслиги. Из результатов можно выделить разгром мюнхенских "львов" 0:4 в "Кельне", и поражение одного из лидеров - "Шальке-04", в Вольфсбурге.  

Чемпионат Германии

"Кельн" - "Мюнхен 1860" - 4:0 (1:0)

Голы: Курт, 42 (1:0). Арвеладзе, 65 (2:0). Лоттнер, 67 (3:0). Шпрингер, 76 (4:0).

"Штутгарт" - "Боруссия" - 0:2 (0:1)

Голы: Деде, 6 (0:1). Стевич, 64 (0:2).

"Вольфсбург" - "Шальке" - 2:0 (0:0)

Голы: Томсен, 55 (1:0). Аконнор, 90 (2:0).

"Бохум" - "Айнтрахт" - 2:1 (2:0)

Голы: Дринчич, 15 (1:0). Фаренхорст, 36 (2:0). Райхебергер, 48 (2:1).

"Герта" - "Фрайбург" - 2:2 (2:1)

Голы: Тречок, 28 (1:0). Свериссон, 29 (2:0). Дорн, 35 (2:1). Кобиашвили, 73 - с пен. (2:2).

Положение лидеров:

1. "Герта" - 28 очков (после 15 игр). 2. "Байер" - 28 (14). 3. "Шальке" - 27 (15). 4. "Боруссия" - 26 (15). 5. "Кельн" - 24 (15). 6. "Бавария" - 23 (14). 7. "Вольфсбург" - 21 (15).

А сегодня вечером состоится главный матч тура, месяца, и, пожалуй, всего первого круга: встречаются чемпион и серебряный призер прошлого сезона, "Бавария" и "Байер".

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