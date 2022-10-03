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Сегодня, 17:05

Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой: «Артем ждет своего шанса»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Артем Дзюба и Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Венеции» Дениса Черышева. 31-летний россиянин сделал дубль в матче 7-го тура итальянской серии B с «Кальяри» (4:1).

Денис Черышев. Черышев спас своего тренера. Россиянин провел лучший матч после переезда в Италию

— В субботу открыл счет своим голам в Италии один из наших героев на ЧМ-2018 Денис Черышев. Не общались с ним после этого?

— Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Денис поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям.

— Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адане Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

— Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса. А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомеда постоянно выходит на поле, причем часто в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников.

34-летний Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адану Демирспор», но последние три игры провел на скамейке запасных.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Проиграли. Знаем, что неидеальны, но сохранили интригу»
Артем Дзюба
Денис Черышев
Магомед Оздоев
Станислав Черчесов
ФК Адана Демирспор
ФК Венеция
ФК Фатих Карагюмрюк
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