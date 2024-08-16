Черчесов опроверг информацию о скором назначении в «Лудогорец»

В четверг, 15 августа, болгарские СМИ распространили информацию, согласно которой российский тренер Станислав Черчесов, который этим летом возглавил сборную Казахстана, в ближайшее время примет «Лудогорец» и уже находится в Разграде, где базируется этот клуб.

— Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии как утверждают местные издания? — вопрос Черчесову от корреспондента «СЭ».

— Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался — а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!

13 августа «Лудогорец» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов проиграл «Карабаху» (2:7, первая игра — 2:1).

15 августа стало известно, что 46-летний болгарин Захари Сираков, с 2004 по 2015 год выступавший в «Амкаре», стал и. о. главного тренера «Лудогорца».