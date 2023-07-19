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Сегодня, 22:38

Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша»

Мария Гусева
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде.
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«Ференцварош» на официальном сайте объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба.

Венгерский клуб по итогам двух встреч уступил «Клаксвику» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого «Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций.

Президент клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым, и было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера будет венгерский специалист Чаба Мате.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).

Источник: Ференцварош
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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