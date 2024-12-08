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Сегодня, 07:49

Черчесов предположил, как выборы в Казахстанской федерации футбола повлияют на его работу

Даниил Аршавский
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов предположил, как избрание нового президента национальной футбольной федерации может повлиять на его дальнейшую работу в национальной команде.

«Я допускаю, что будет новый президент федерации, с которым мы наметим дальнейшую работу. Это нормально», — цитирует Черчесова ТАСС.

61-летний специалист возглавил сборную Казахстана в июле 2024 года. За 6 матчей под руководством Черчесова казахстанская национальная команда потерпела 5 поражений и один раз сыграла вничью.

Источник: ТАСС
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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