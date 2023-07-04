Черчесов о том, может ли Кузяев перейти в «Ференцварош»: «Мы разговаривали с Далером. Давайте дадим ему время»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о переговорах венгерского клуба с российским полузащитником Далером Кузяевым.

— Проводились ли переговоры с Кузяевым? — вопрос Черчесову.

— Мы разговаривали с Далером, — ответил Черчесов. — Когда отпуск закончился, то созвонились — рассказал ему об интересе «Ференцвароша». Потом Кузяеву звонил наш спортивный директор. Дали полузащитнику время на принятие итогового решения. У него на тот момент еще не возникло четкого понимания ситуации — нормально к этому относимся, даем человеку возможность определиться. Главное, чтобы выбранный путь оказался правильным для самого игрока. Вы же знаете мое отношение к футболистам.

А так с удовольствием видели бы Кузяева в «Ференцвароше», но, как правило, трансферы — долгие процессы. Вот в среду приезжает парень из Туниса — впервые с ним поговорил еще девять месяцев назад. Думаю, что и Далеру пора что-то решить. У нас два сбора уже прошло, а мы договаривались, что если Кузяев к нам переходит, то начнет тренироваться со второго. Пока ситуация складывается по-другому, но мы люди терпеливые, с пониманием относимся. Однако футбол бывает жестоким: надо действовать, пока форточка отрыта — чтобы Далер в нее залетел. Мы только порадовались бы.

Кузяев хочет попробовать себя в одной из топ-5 европейских лиг. Но там можно попасть в средний клуб, а можно через «Ференцварош» спустя полгода в команду более высокого уровня. Говорил Далеру, что есть шанс пойти вторым путем. Еще раз: давайте дадим ему время. Это умный парень, во всем разберется.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года, сейчас 30-летний россиянин является свободным агентом.