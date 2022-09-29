Черчесов высказался о будущем Кокорина

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, какими ему видятся перспективы выступающего за кипрский «Арис» форварда Александра Кокорина.

«Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре, — сказал Черчесов. — Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в серии А иначе невозможно — просто не дадут. Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение. Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его».