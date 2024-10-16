Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:10

Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки»

Владислав Маслов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото КФФ
Telegram Дзен

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) заявили, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оштрафован за шутку про казахский язык.

Ранее во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов в шутку уточнил, не на французском ли он говорит. Уточняется, что репортер был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен».

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, ему выставлен штраф», — цитирует главу КФФ Адлета Барменкулова Tengri Sport.

В федерации пояснили, что штраф составит 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под руководством 61-летнего россиянина команда провела 4 официальных матча (1 ничья и 2 поражения).

Источник: Tengri Sport
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Сегодня
Вчера
Неделя