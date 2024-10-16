Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки»

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) заявили, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оштрафован за шутку про казахский язык.

Ранее во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов в шутку уточнил, не на французском ли он говорит. Уточняется, что репортер был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен».

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, ему выставлен штраф», — цитирует главу КФФ Адлета Барменкулова Tengri Sport.

В федерации пояснили, что штраф составит 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под руководством 61-летнего россиянина команда провела 4 официальных матча (1 ничья и 2 поражения).