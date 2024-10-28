Черевченко дисквалифицирован на 2 игры Кубка Таджикистана за конфликт с официальным лицом матча

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко получил дисквалификацию и штраф от Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) за свое поведение в матче Кубка страны.

Российский специалист возглавляет команду из Душанбе с 2024 года.

«За нарушение статьи 6 пункта 18 Дисциплинарного кодекса ФФТ, выразившееся в выходе на поле для конфронтации с официальным лицом матча Кубка Таджикистана «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол» (10 октября), главный тренер команды «Истиклол» Игорь Черевченко дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 500 сомони (около 4,5 тысячи рублей — Прим. «СЭ»)», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

50-летний Черевченко известен по работе с московским «Локомотивом», тульским «Арсеналом», «Балтикой», «Химками» и «Факелом». Ранее он уже возглавлял «Истиклол» в 2023 году.