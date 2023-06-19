Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить национальную команду Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, нынешний наставник сборной Таджикистана немец Петар Шегрт, скорее всего, покинет свой пост из-за неудачи на Кубке Наций ЦАФА-2023.
В январе 2023 года Черевченко возглавил таджикистанский клуб «Истиклол». С большой долей вероятности он будет совмещать должность в клубе и в национальной команде.
Ранее Червиченко возглавлял «Локомотив», «Химки», тульский «Арсенал» и «Балтику».
На турнире ЦАФА сборная Таджикистана не смогла выйти из группы, набрав два очка.