Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить национальную команду Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, нынешний наставник сборной Таджикистана немец Петар Шегрт, скорее всего, покинет свой пост из-за неудачи на Кубке Наций ЦАФА-2023.

В январе 2023 года Черевченко возглавил таджикистанский клуб «Истиклол». С большой долей вероятности он будет совмещать должность в клубе и в национальной команде.

Ранее Червиченко возглавлял «Локомотив», «Химки», тульский «Арсенал» и «Балтику».

На турнире ЦАФА сборная Таджикистана не смогла выйти из группы, набрав два очка.