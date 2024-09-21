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Сегодня, 17:04

Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Игорь Черевченко.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», федерация футбола Таджикистана рассматривает на роль главного тренера Игоря Черевченко.

Специалист сейчас находится в Душанбе. При этом есть вариант, что ему могут предложить совмещение постов — в одном из местных клубов и национальной команде.

Ранее Черевченко возглавлял «Факел», однако 12 августа воронежцы объявили об отставке специалиста, работавшего с командой с апреля 2024 года. Под его руководством коллектив занял 11-е место в РПЛ и сумел избежать вылета по итогам сезона-2023/24.

Также Черевченко был главным тренером «Локомотива», «Химок», «Арсенала» и «Балтики».

Игорь Черевченко
Сборная Таджикистана по футболу

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