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Сегодня, 21:44

Черевченко сообщил, что продолжит карьеру в «Истиклоле»

Алина Савинова
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Тренер Игорь Черевченко сообщил, что 16 января подпишет контракт с таджикским «Истиклолом».

«Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год», — приводит ТАСС слова специалиста.

Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».

Источник: https://tass.ru/sport/16804583

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Реал 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 2.5

31%

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Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

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обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Истиклол
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0
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