Черевченко сообщил, что продолжит карьеру в «Истиклоле»

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Тренер Игорь Черевченко сообщил, что 16 января подпишет контракт с таджикским «Истиклолом».
«Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год», — приводит ТАСС слова специалиста.
Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования