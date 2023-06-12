Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:31

Чернышов посоветовал Кержакову возглавить сербский «Спартак»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов поделился мнением о том, стоит ли Александру Кержакову соглашаться на предложение сербского «Спартака».

«Я тоже только сегодня об этом прочитал в интернете. Суперлига Сербии — это хороший уровень футбола с игроками отличного уровня. Ситуация для российских тренеров за рубежом сейчас не очень хорошая. Нас не особо куда-то зовут и звали. Сейчас с этим возникло еще больше проблем. Поэтому я думаю, что раз есть такое предложение, то надо за него браться и идти работать. В Сербию на каждый тур чемпионата приезжают скауты из различных европейских стран. И если Кержаков там себя проявит и будет давать результат, то его тоже могут взять на заметку. Это хороший вариант для него», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

В сезоне-2022/23 «Спартак» из Субботицы занял 13-е место в суперлиге Сербии.

Последним местом работы Кержакова была киприотская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chernyshov-posovetoval-kerzhakovu-vozglavit-spartak-iz-subbotitsy-
Александр Кержаков
Андрей Чернышов
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хочу выиграть много медалей для Франции». Бывшая россиянка Кирпичникова уже побеждает в другой стране
Джокович обыграл Рууда и в третий раз стал победителем «Ролан Гаррос»
Путин поздравил россиян с Днем России
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов заявил, что не хотел бы обсуждать новость про махачкалинское «Динамо»

Джеррард станет главным тренером «Аль-Иттифака»