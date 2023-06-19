Чернышов рассказал о безразличном отношении руководства «Раднички»

Российский тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов, контракт которого истекает в конце июня, рассказал о безразличном отношении руководства клуба.

«Мы закончили играть после первой игры в плей-офф, когда мы обыграли футбольный клуб «Инджия», который потом занял четвертое место. После этого у команды не было ни сил, ни желания. Уже стали и тренироваться в расслабленном режиме. Ситуация сложилась таким образом, что как раз после этой игры нужно было поддержать ребят, заплатить какие-то премиальные, настроить на то, что можно занять четвертое место. Руководство не предприняло никаких попыток, и футболисты уже увидели это безразличие, и мы — тренерский штаб. Я видел, какая сложилась атмосфера в команде, и мы играли так, что могли бы побороться, и футболисты это чувствовали, что могли побороться за более высокое место. Вот такое наплевательское отношение руководства, конечно, показало, что дальше напрягаться смысла нет. Я видел, что когда мы победили «Инджию» на ее поле, никто с ребятами не пообщался и не поддержал ни морально, ни физически. Я увидел их состояние... это же всегда чувствуется, когда ты проводишь тренировки, когда заходишь в раздевалку, когда ты начинаешь давать установку перед следующей игрой. Поэтому эти поражения связаны с тем, что уже после первой игры плей-офф наступило такое безразличие», — приводит слова Чернышова «Евро-Футбол.Ру».

Он также заявил, что его контракт с клубом рассчитан до конца июня.

«Я не собираюсь подписывать новый контракт. Жду окончания соглашения и буду свободен. В этот клуб однозначно я не вернусь», — добавил Чернышов.

55-летний российский специалист возглавлял «Раднички» с января этого года.

В сезоне-2022/23 «Раднички» заняли восьмое место в первой лиге Сербии.