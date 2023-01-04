Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:57

Чернышов рассказал о сроке контракта с «Радничками»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер Андрей Чернышов в беседе с Vprognoze.ru рассказал о сроке контракта, заключенного с сербским клубом «Раднички».

«Я подписал контракт пока что на полгода, до конца этого сезона. Я сам был инициатором такого срока. Всегда есть какие-то не то, что сомнения... Всегда хочется познакомиться с людьми, узнать их. Поговорить с теми, с кем нужно будет работать», — сказал Чернышов Vprognoze.ru.

Он подчеркнул, что контракт можно будет продлить по ходу сезона.

Последним клубом Чернышева был индийский «Мохаммедан». В клубе он провел два сезона. «Раднички» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги Сербии.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10546091-chernyshov-obyasnil-pochemu-zahotel-podpisat-kontrakt-s-radnichkami-tolko-na-polgoda.html
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чернышов рассказал, почему возглавил сербский клуб «Раднички»

Президент «Аль-Нарса» — о контракте Роналду: «Он выходит за футбольные рамки»