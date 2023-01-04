Сегодня, 13:25
Российский тренер Андрей Чернышов рассказал, почему возглавил сербский клуб «Раднички». Он признался, что это стало неожиданностью для него.
«Мне позвонил знакомый агент из Сербии, с которым мы поддерживали постоянный контакт. Он сказал, что есть вариант с клубом, который играет в первой лиге, ранее они вышли из второй. У президента команды есть большие амбиции и появился новый инвестор. Команда будет брать новых игроков, руководство хочет усилиться, чтобы после зимней паузы выглядеть намного лучше», — цитирует Чернышева Vprognoze.ru.
Последним клубом Чернышева был индийский «Мохаммедан». В клубе он провел два сезона. «Раднички» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги Сербии.