Чернышов рассказал, почему возглавил сербский клуб «Раднички»

Российский тренер Андрей Чернышов рассказал, почему возглавил сербский клуб «Раднички». Он признался, что это стало неожиданностью для него.

«Мне позвонил знакомый агент из Сербии, с которым мы поддерживали постоянный контакт. Он сказал, что есть вариант с клубом, который играет в первой лиге, ранее они вышли из второй. У президента команды есть большие амбиции и появился новый инвестор. Команда будет брать новых игроков, руководство хочет усилиться, чтобы после зимней паузы выглядеть намного лучше», — цитирует Чернышева Vprognoze.ru.

Последним клубом Чернышева был индийский «Мохаммедан». В клубе он провел два сезона. «Раднички» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги Сербии.