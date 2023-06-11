Чернышов сообщил об уходе с поста главного тренера сербского клуба «Раднички»

Главный тренер сербских «Радничков» Андрей Чернышов сообщил, что покинет белградский клуб.

«30 июня 2023 года заканчивается мой контракт с ФК «Раднички» Белград. Продлевать я его не буду в силу различных причин . После завершения контракта более подробно расскажу об этом клубе и о тех трудностях с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона-2022/23», — написал Чернышов в Telegram-канале.

55-летний российский специалист возглавлял «Раднички» с января этого года.

В сезоне-2022/23 «Раднички» заняли восьмое место в первой лиге Сербии.