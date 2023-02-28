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Сегодня, 19:48

Чернышов заявил, что постарается вывести «Раднички» в Суперлигу Сербии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о своей адаптации в сербском клубе «Раднички».

«Сможем ли выйти в Суперлигу Сербии? В футболе все возможно, все руководители, приглашая иностранного тренера, ставят высокие задачи. Также у нас много новых игроков, состав изменился процентов на 70, если сравнивать с прошлым сезоном. Конечно, можно озвучивать любые задачи, но мы договорились с футболистами, чтобы эта цель не давила на нас — будем идти от игры к игре, а потом посмотрим. Постараемся это сделать», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

На данный момент «Раднички» занимают 12-е место в Первой Лиге Сербии после 20-го тура. Турнир состоит из двух частей. На первом этапе играется 30 матчей, после чего команды разбиваются на «чемпионскую группу» и «группу выбывания». От места, которое дает право на попадание в «чемпионскую группу» «Раднички» на данный момент отстают на 4 пункта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-postarayus-vy-vesti-radnichki-v-superligu-serbii-no-budem-idti-ot-igry-k-igre/
Андрей Чернышов
Футбол
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