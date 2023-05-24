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Сегодня, 15:28

Червиченко считает, поведение Кокорина уже не исправится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине, который стал чемпионом Кипра.

«Кокорин уже не исправится. Знаете, его нужно спарить с Соболевым! Получится абсолютный образец гопника. Можно будет в лабораториях изучать», — приводит слова Червиченко Sport24.

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра. В комментариях к одному из своих постов в соцсетях Кокорин ответил пользователю: «Никто — это ты, а мы — чемпионы».

На 66-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-24-chervichenko-kokorina-nuzhno-sparit-s-sobolevym-poluchitsya-absolyutnyy-obrazets-gopnika
Александр Кокорин
Александр Соболев
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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