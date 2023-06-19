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Сегодня, 14:39

Главный тренер «Санта-Коломы» Черышев: «Я бы с удовольствием позвал к нам Щенникова, но поедет ли?»

Алина Савинова
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Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал, кто из российских игроков обращался к нему с вопросом трудоустройства в чемпионат Андорры.

«Были разговоры с защитником Евгением Назаровым, с Женей Башкировым общались. Наши двери открыты. Для российских футболистов тут финансовые условия будут другие, поэтому многие в чемпионат Андорры не едут, хотя разговоры бывают. Если кто-то хочет к нам, пожалуйста. Буду ждать звонка (смеется). Мы завтра начнем подготовку к новому сезону и Лиге конференций УЕФА. Стартуем с первого квалификационного раунда в еврокубках», цитирует Черышева Legalbet.

Также он заявил, что был бы рад переходу в «Санта-Колому» российского защитника Георгия Щенникова.

«Если бы Щенников в «Санта-Колому» перешел? (смеется). Думаю, большинство клубов РПЛ мечтают о таком исполнителе. Георгий классный футболист и если захочет перебраться в Андорру, мы ему поможем. Я бы с удовольствием его позвал, но поедет ли?» — добавил тренер.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. Сезон-2022/23 стал последним для 32-летнего футболиста в составе армейцев. Клуб не стал продлевать контракт с защитником. Щенников является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/cherishev-ya-bi-s-udovolstviem-pozval-shennikova-v/
Георгий Щенников
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Черышев
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