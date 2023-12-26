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Сегодня, 18:42

Черышев поделился воспоминаниями о работе в Андорре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе в Андорре.

«Была ли какая-то история, когда я набирали игроков, и произошло чудо? Допустим, в наши ряды пришел Максим Володько — игрок национальной сборной Белоруссии, который играл в своем чемпионате. Я не верил, что он согласится на те условия, которые были в команде, но это произошло. У Максима было огромное желание поиграть в европейском чемпионате, и мы ему этот шанс дали. Вот вы говорите про божью помощь. Когда мы отыграли чемпионат, тот самый Володько уехал играть в чемпионат Мальты. Другой атакующий защитник с правого фланга тоже ушел. И не без божьей помощи мы прошли два раунда в Лиге конференций, играя против команд из Уэльса и Черногории. Мы играли с 14 полевыми игроками по 120 минут в ответных матчах! Мне кажется, мы действительно прошли матчи с «Сутьеской» и «Пенибонтом» с божьей помощью, потому что было довольно сложно. Но мы решили эту задачу, все довольны», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-o-rabote-v-andorre-my-ne-bez-bozhei-pomoshi-proshli-dva-raunda-ligi-konferencii-319045/
Футбол
Дмитрий Черышев
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