Черышев прилетел в Грецию для завершения перехода в «Паниониос»

Российский нападающий Денис Черышев прилетел в Грецию для завершения перехода в «Паниониос».

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию футболиста с шарфом команды среди болельщиков.

23 сентября «Паниониос» объявил о предварительной договоренности по трансферу Черышева. 33-летний футболист должен будет пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с командой.

Денис Черышев — свободный агент, предыдущей командой россиянина была «Венеция», за которую он выступал с августа 2022 года по июль 2024 года.

«Паниониос» выступает во второй лиге Греции.