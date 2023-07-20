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Сегодня, 16:12

Черышев — об увольнении Черчесова: «Это жестко, Стас заслужил продолжать работать»

Алина Савинова
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Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев считает увольнение российского тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша» слишком жестким ходом.

«Конечно, это жестко. Считаю, что Стас заслужил продолжать работать. Но всякое бывает. Видимо, пройти дальше было большой целью для руководителей клуба. Все прекрасно понимают, что любое продвижение на этом уровне — это хорошая финансовая поддержка клуба. Такое вот в итоге приняли решение», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Российский специалист возглавлял клуб из Будапешта с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-uvol-nenie-cherchesova-e-to-zhestko-stas-zasluzhil-prodolzhat-rabotat/
Станислав Черчесов
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