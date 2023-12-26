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Сегодня, 17:54

Черышев заявил, что он вошел в историю андоррского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев рассказал, каким получился для него 2023 год.

«Год больше вышел удачным, потому что я вошел в историю андоррского футбола как тренер, который прошел с командой два раунда Лиги конференций. Я доволен и результатами, и командой. Я выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в качестве ассистента, но когда ты главный тренер, то напряжение в играх на международном уровне возрастает. Еще выдался хороший конец сезона, когда была великолепная гонка четырех команд за участие в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Доволен ли местом в чемпионате? Мы проделали огромную работу, ведь всего за месяц до начала чемпионата в команде было два игрока, и те без контрактов. Я доволен теми результатами, которые мы показали», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

До этого местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома». Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 по ноябрь 2023 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-god-vyshel-udachnym-potomu-chto-ya-voshel-v-istoriyu-andorrskogo-futbola-319007/
Футбол
Дмитрий Черышев
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