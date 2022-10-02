Число погибших в беспорядках на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек

Сегодня, 11:46
Число жертв давки на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек, сообщает AP News со ссылкой на вице-губернатора Восточной Явы Эмиля Дардака.
По словам Дардак, в больницах находятся более 100 раненых, 11 из них — в тяжелом состоянии.
Трагедия на стадионе в городе Маланг произошла после футбольного матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики хозяев выбежали на поле, полицейские применили против них слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования