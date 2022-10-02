Число погибших в беспорядках на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек

Число жертв давки на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек, сообщает AP News со ссылкой на вице-губернатора Восточной Явы Эмиля Дардака.

По словам Дардак, в больницах находятся более 100 раненых, 11 из них — в тяжелом состоянии.

Трагедия на стадионе в городе Маланг произошла после футбольного матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики хозяев выбежали на поле, полицейские применили против них слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат.