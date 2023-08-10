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Судейство

Сегодня, 08:35

Член ЭСК РФС возглавил департамент судейства в Грузии

Александр Бобров
Шеф-редактор
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9 августа генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири представил местным арбитрам нового главу департамента судейства. Им стал бывший турецкий судья, в недавнем прошлом рефери ФИФА Джюнейт Чакыр. Он заменил Михаила Мазиашвили, который возглавлял департамент с 2021 года.

Чакыр будет жить в Грузии. С 14 по 19 августа он проведет первый сбор судей.

Напомним, что во второй половине июля этого года турок был включен в обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Помимо Чакыра в нее сейчас входят Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Николай Иванов и Павел Каманцев (без права голоса).

Футбол
Джюнейт Чакыр
0
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