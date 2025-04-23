«Црвена Звезда» установила новый мировой рекорд по беспроигрышной серии домашних матчей

Сербская «Црвена Звезда» установила новый мировой рекорд, не проиграв ни одного домашнего матча на протяжении восьми лет, как сообщается на официальном сайте клуба.

После победы над «Партизаном» со счетом 2:1 беспроигрышная серия «Црвены Звезды» в Белграде достигла 148 матчей, начиная с апреля 2017 года. Это превзошло предыдущий рекорд, который принадлежал «Реалу» (121 матч с 1957 по 1965 год).

В текущем составе команды выделяются защитники Милан Родич, ранее выступавший за «Зенит» и «Крылья Советов», и Урош Спаич, бывший игрок «Краснодара». В полузащите выделяются Гелор Канга, обладатель Кубка России в составе «Ростова», и Егор Пруцев, бывший футболист «Сочи».