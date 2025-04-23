«Црвена Звезда» установила новый мировой рекорд по беспроигрышной серии домашних матчей

Сегодня, 21:08
Сербская «Црвена Звезда» установила новый мировой рекорд, не проиграв ни одного домашнего матча на протяжении восьми лет, как сообщается на официальном сайте клуба.
После победы над «Партизаном» со счетом 2:1 беспроигрышная серия «Црвены Звезды» в Белграде достигла 148 матчей, начиная с апреля 2017 года. Это превзошло предыдущий рекорд, который принадлежал «Реалу» (121 матч с 1957 по 1965 год).
В текущем составе команды выделяются защитники Милан Родич, ранее выступавший за «Зенит» и «Крылья Советов», и Урош Спаич, бывший игрок «Краснодара». В полузащите выделяются Гелор Канга, обладатель Кубка России в составе «Ростова», и Егор Пруцев, бывший футболист «Сочи».