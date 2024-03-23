«Црвена Звезда» выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

«Црвена Звезда» выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«ФК «Црвена Звезда» выражает глубокие соболезнования семьям погибших в великой трагедии, произошедшей в Москве. Наши мысли со всеми ранеными и мы молимся за их выздоровление. Сегодняшний матч с «Зенитом» (19:00) начнется минутой молчания за всех пострадавших в Москве», — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится 23 марта в Белграде, начало в 21:00 мск.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших в теракте составляет 93 человека.