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Сегодня, 00:30

Дани Карвахаль занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Дани Карвахаль.
Фото Global Look Press
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Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

32-летний футболист в прошлом сезоне выиграл с «Королевским клубом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Карвахаль не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча». На мероприятии нет ни одного представителя «Реала».

В тройку лучших по итогам голосования за «Золотой мяч» войдут два одноклубника Карвахаля — полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Винисиус, а также полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Обладатель награды будет объявлен в ближайшее время на церемонии, которая проходит в Париже в театре «Шатле».

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал

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