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10 апреля, 21:46

Даниил Чалов — о нынешнем состоянии брата Федора: «Сначала было нелегко, но сейчас он адаптировался»

Дарик Агаларов
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Даниил Чалов, старший брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал «СЭ» о нынешнем состоянии игрока.

В августе 2024 года форвард перешел из ЦСКА в греческий ПАОК.

«Сначала ему было нелегко, но сейчас он адаптировался. Поверьте, переезд в другую страну — это всегда очень сложно. Сейчас Федя — это профессионал. Он сильно изменился после отъезда в Швейцарию, сильно вырос ментально. Сейчас Федя на все реагирует по-взрослому. Думаю, что это даст свои плоды. Понятно, что будет хейт, но нужно поддерживать, поддерживать и еще раз поддерживать», — сказал Даниил Чалов «СЭ».

Чалов забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за ПАОК. В четверг, 10 апреля, футболисту исполнилось 27 лет.

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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