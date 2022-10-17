Данни назвал Кокорина отличным игроком: «Он забьет много голов!»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего Александра Кокорина в матче 7-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона» (3:0).

«Кокорин отличный игрок! Ему нужно играть, чтобы показать свой лучший футбол. Сейчас он играет, получает игровое время. Конечно же, он забьет много голов!» — сказал Данни «СЭ».

В 6 матчах за «Арис» у 31-летнего Кокорина 3 гола и 1 результативная передача. Кипрский клуб поднялся на второе место в чемпионате Кипра, набрав 15 очков.