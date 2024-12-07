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Сегодня, 10:12

Даты судов по апелляциям футболиста Промеса могут определить в 2025 году

Камила Абдурахманова
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Апелляционный суд Амстердама предположительно назначит даты по апелляциям нидерландского футболиста Квинси Промеса в 2025 году.

«Новые даты еще не назначены, и мы не знаем, когда они будут. Можно предположить, что они будут назначены в 2025 году», — сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Апелляционный суд Амстердама отклонил почти все запросы адвокатов бывшего футболиста московского «Спартака» Промеса о проведении дополнительных расследований. В частности, защите отказали в возможности задать вопросы следственному судье и допросить трех свидетелей по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.

По делу о контрабанде наркотиков судьи разрешили допросить четырех бельгийских свидетелей, это сделает следственный судья. Также были отклонены запросы на получение сообщений из мессенджера SkyECC и на доступ и приобщение новых данных к делу.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом и о контрабанде. По первому делу его приговорили к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали решение суда в апелляционной инстанции.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля. Футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
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