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Зарубежные

Сегодня, 07:20

Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж, чтобы подписать Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж, чтобы завершить подписание нападающего Лионеля Месси, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, делегация из Саудовской Аравии уже в Париже, и они оптимистично настроены. Делегация надеется закрыть вопрос с подписанием 35-летнего аргентинца в ближайшие 48 часов.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может объявить о трансфере Месси на следующей неделе.

В субботу, 3 июня. «ПСЖ» объявил о том, что Месси уходит из клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

Аргентинец выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

Лионель Месси может перейти в &laquo;Барселону&raquo;, &laquo;Аль-Хиляль&raquo; или клуб АПЛ. Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане

Лионель Месси
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