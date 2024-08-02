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Сегодня, 10:16

Денис Евсиков — о переходе Чалова в ПАОК: «Федор хочет выйти на новый уровень. Я его понимаю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков прокомментировал переход нападающего армейцев Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Чалов хочет выйти на новый уровень. Я его понимаю. В Россию он всегда сможет вернуться, а вот поиграть в еврокубках шансов все меньше. Думаю, на хорошем уровне при хорошем здоровье еще пять-шесть сезонов Чалов сможет отыграть. Поэтому ему нужно двигаться дальше», — приводит слова Евсикова «РБ Спорт».

Сообщалось, что ПАОК заплатит ЦСКА за Чалова 3 миллиона евро. 26-летний россиянин подписал контракт с греческим клубом на три года.

Источник: РБ Спорт
Денис Евсиков
Федор Чалов
ФК ПАОК
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