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Сегодня, 08:46

Дерби между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» завершилось дракой после гола с пенальти

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» (1:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Аргентины, который завершился массовой потасовкой.

Автором победного гола стал Мигель Борха, реализовавший пенальти на 90+3-й минуте. После этого на поле возникла массовая драка, по итогам которой было показано 7 красных карточек: у «Ривер Плейта» удалили 3 игроков (двое из которых были не на поле), у «Боки Хуниорс» — 3 футболистов и тренера.

Финальный свисток прозвучал более чем через 19 минут после начала компенсированного времени.

«Ривер Плейт» с 37-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Команда довела свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 10 встреч. «Бока Хуниорс» занимает 13-е место с 18 баллами.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Ривер Плейт
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