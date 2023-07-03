Бекхэм — о Месси в «Интер Майами»: «Для нас это грандиозный момент»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался насчет перехода нападающего Лионеля Месси в американский клуб.

«Внезапно я узнал, что Лео объявил о переходе в «Интер Майами». Понятно, что для меня это не было неожиданностью. Я всегда говорил, с самого начала, что, если у меня будет возможность привезти в Майами лучших игроков в мире, на каком бы этапе карьеры они ни находились, я это сделаю. Я всегда брал на себя это обязательство перед нашими болельщиками. Поэтому тот факт, что один из лучших игроков, если не самый лучший игрок, который выиграл в этой игре все и который по-прежнему является великим футболистом, все еще молодым игроком и который продолжает делать то, что он делает, хочет играть за мою команду, является грандиозным моментом для нас», — приводит слова Бекхэма Goal.

35-летний нападающий выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи. Месси был вынужден покинуть каталонский клуб в августе 2021 года из-за осложнений, связанных с его контрактом.

Аргентинец перебрался в «ПСЖ», где провел два года. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.