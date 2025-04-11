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11 апреля, 17:00

Ди Мария и Паредес вошли в число подозреваемых по делу о незаконных ставках

Камила Абдурахманова
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Прокуратура Милана начала расследование в отношении нападающего Анхеля Ди Марии и полузащитника Леандро Паредеса из сборной Аргентины по подозрению в размещении ставок на нелегальных сайтах и игре в онлайн-покер в период с 2021 по 2023 год, сообщает газета Corriere della Sera.

Среди подозреваемых также числятся: защитник «Милана» Алессандро Флоренци, нападающий «Фиорентины» Николо Дзаньоло, вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин, полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, защитник «Аталанты» Рауль Белланова, полузащитник «Торино» Самуэле Риччи, нападающий «Падуи» Кристиан Буонайуто, нападающий «Пармы» Маттео Канчелльери, защитник «Лидса» Хуниор Фирпо. Ди Мария и Паредес в тот период выступали за «Ювентус», а сейчас играют за «Бенфику» и «Рому» соответственно.

Помимо прочего, в список подозреваемых попал итальянский теннисист Маттео Гиганте, занимающий 206-е место в рейтинге АТР.

В октябре 2023 года полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев по делу о ставках на футбольные матчи. Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за совершение ставок, сейчас он выступает за «Фиорентину» на правах аренды. Фаджоли и Тонали также фигурируют в деле. По версии следствия, футболисты могли склонять своих друзей к совершению нелегальных ставок.

Анхель Ди Мария
Леандро Паредес
Футбол
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