Ди Мария заявил, что Месси лучше Роналду из-за большего количества «Золотых мячей»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал выбор между напарником по национальной команде Лионелем Месси и бывшим одноклубником Криштиану Роналду. Ди Мария и Роналду играли вместе за «Реал» с 2010 по 2014 год.

«Они все время думают только о победе. Но, в конце концов, лучший — это тот, у кого больше «Золотых мячей», а у Месси их 8 (у Роналду 5 «Золотых мячей»). Поэтому для меня между ним и Криштиану существует определенная дистанция. После многих лет пребывания в элите о них по-прежнему говорят по всему миру, даже если сейчас они находятся в США и Саудовской Аравии. Конкуренция между ними позволила ла лиге развиваться и заставила всех полюбить футбол. С появлением Месси американцы начинают заново открывать для себя футбол», — приводит слова Ди Марии L'Equipe.

Сборная Аргентина вышла в финал Кубка Америки-2024, где сыграет с Колумбией. Матч пройдет в ночь на 15 июля.

Португалия с Роналду в 1/4 финала Евро-2024 проиграла Франции (0:0, пенальти — 3:5) и завершила выступление на турнире.