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Сегодня, 15:23

«Динамо» Бухарест планирует провести ДНК-тест из-за подозрения, что вместо купленного игрока выступает его брат-близнец

Виктория Кравченко
Эдгар Иэ.
Фото Соцсети
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«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не тот игрок, которого подписали, информирует журналист Даниэль Шендре.

В команде думают, что вместо Эдгара Иэ в «Динамо» приехал его брат Эделину. Трансфер был осуществлен зимой, игрок зарабатывает 18 тысяч евро в месяц.

Эдгар Иэ находился в системе «Барселоны», также выступал за «Лилль», «Нант», «Трабзонспор» и «Фейеноорд». Он также представлял молодежные сборные Португалии.

Его брат-близнец Эделину Иэ провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.

По данным источника, в румынском клубе заподозрили, что к команде присоединился не тот игрок, так как он не показывает документы и не говорит по-английски. В «Динамо» были уверены, что Эдгар владеет языком.

Два месяца назад Иэ хотел получить машину от спонсора клуба. «Динамо» несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, но тот не соглашается.

Клуб из столицы Румынии хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста.

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