«Динамо» подпишет контракт с защитником «Лануса» Касересом на следующей неделе

Защитник «Лануса» Хуан Касерес на следующей неделе подпишет контракт с «Динамо», сообщает журналист Уриэль Лугт.

По информации источника, игрок прилетит в Москву для заключения четырехлетнего соглашения с бело-голубыми. В рамках сделки «Динамо» выкупит у аргентинского клуба 100 процентов прав на футболиста.

Всего на счету 24-летнего парагвайца 67 матчей за «Ланус», в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.