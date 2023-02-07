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Сегодня, 14:33

Динияр Билялетдинов пожелал удачи Кержакову в чемпионате Кипра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на то, что Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса».

«Честно, я даже не слышал таких новостей. «Кармиотисса»? Звучит экзотически. Все-таки Кержаков не вчера ушел из премьер-лиги. Еще летом он покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Без работы ему сидеть что ли? Пускай, поработает и форму будет поддерживать. Я никогда не смотрел матчи чемпионата Кипра. Наверное, там есть какая-то футбольная инфраструктура. Но Кипр есть Кипр! Там тепло, море и зеленая травка. Я могу сказать, что Кержаков тренер атакующего плана. Он достаточно образованный, у него хороший склад ума. Он нацелен на результат, безусловно! Дай бог, удачи!» — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

6 февраля генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Источник: https://betonmobile.ru/diniyar-bilyaletdinov-pozhelal-udachi-kerzhakovu-v-chempionate-kipra
Александр Кержаков
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Кармиотисса
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