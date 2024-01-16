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Сегодня, 16:55

Динияр Билялетдинов считает, что Холанн должен был выиграть премию The Best

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Бывший игрок сборной России и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о вручении Лионелю Месси премии The Best FIFA Football Awards 2023.

«Если честно, ни разу в жизни не смотрел эту премию, не понимаю, по каким критериям голосуют, максимально не заинтересован, потому что это субъективные вещи, не интересно смотреть. Получается, рассматривался период чуть меньше года, я думаю, что Холанн, наверное, должен был выиграть. Такая специфическая тема, я понимаю, когда вручают «Золотую бутсу», когда больше всех забил, «Золотой мяч», а вот эти фифашные премии, по сути, так, развлекуха для публики, вкусовщина, скажем так», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Месси выиграл награду The Best третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: ТАСС
Динияр Билялетдинов
Лионель Месси
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