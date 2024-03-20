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20 марта, 21:30

Директор академии «Црвены Звезды» объяснил отставку Кержакова из сербского «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» объяснил, почему Александр Кержаков был уволен с поста главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

— Не так давно свою работу в Сербии завершил Александр Кержаков. Почему его отправили в отставку?

— Очень тяжело тренировать в Сербии. Особенно в средних клубах. Потому что никто не будет ждать полгода результат. Если его нет за первые три-четыре тура, то тренера увольняют. Мы стараемся менять это. Многие клубы за полгода меняют по три-четыре тренера. Все хотят быстро подниматься в Лигу Европы. У Кержакова есть все качества. Он показал, что может работать на высоком уровне.

— Вы бы не хотели позвать Кержакова в академию «Црвены Звезды»?

— Конечно, такую легенду мы бы хотели видеть у нас в академии. Но не знаю, как бы он отреагировал на такое предложение. Сейчас вакансии заполнены в наших юношеских командах. Но если его это заинтересует, почему нет? Просто многие экс-футболисты, которые становятся тренерами, хотят сразу работать минимум с молодежными командами. Я всегда привожу в пример легенду «Реала» — Рауля. Он работает в академии. Почему не могут другие?

41-летний Кержаков был уволен из сербского «Спартака» в ноябре 2023 года. Также он работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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