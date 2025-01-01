Дмитрий Черышев: «Приятно, что спортсмены других стран хотят возвращения России»

Сегодня, 17:01
Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев хочет, чтобы Россию вернули на международные турниры как можно скорее.
«Это сложный вопрос, сейчас совсем другое направление. Мне были приятны слова одной норвежки лыжницы — она сказала, что хотела бы, чтобы сборная России вернулась в соревнования и появилась конкуренция. Это правильные слова, приятно, что спортсмены в других странах так думают. Нам бы хотелось, чтобы возвращение России произошло как можно быстрее», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».