Дмитрий Черышев: «Приятно, что спортсмены других стран хотят возвращения России»

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев хочет, чтобы Россию вернули на международные турниры как можно скорее.

«Это сложный вопрос, сейчас совсем другое направление. Мне были приятны слова одной норвежки лыжницы — она сказала, что хотела бы, чтобы сборная России вернулась в соревнования и появилась конкуренция. Это правильные слова, приятно, что спортсмены в других странах так думают. Нам бы хотелось, чтобы возвращение России произошло как можно быстрее», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».