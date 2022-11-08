Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:25

Дмитрий Черышев: «Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли»

Алина Савинова
Telegram Новости

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение Паоло Ваноли главным тренером «Венеции», за которую выступает его сын, Денис Черышев.

«Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

Также он поделился мнением о работе Ваноли в московском клубе.

«В «Спартаке» он впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат. Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего. Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера», — добавил специалист.

7 ноября стало известно, что Ваноли возглавил «Венецию». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент «Венеция» с 9 очками занимает 19-е место в Серии В.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-vanoli-nechego-teryat-v-venetsii-no-ya-ne-znayu-zaigraet-li-denis-v-ego-futbol/
Футбол
ФК Венеция
Дмитрий Черышев
Паоло Ваноли
1
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
Как сногсшибательная внешность разрушила карьеру американской легкоатлетки: «Это унизительно»
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

На форварда из «Порту» претендуют клубы из Испании, Англии и Италии