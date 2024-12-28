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28 декабря, 22:44

Дмитрий Черышев: «Первая встреча с президентом «Равшана» состоялась еще в апреле»

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Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев рассказал, когда возник вариант с клубом из Таджикистана.

«Все появилось еще в апреле. На меня вышел президент «Равшана», мы поговорили, и с того времени продолжали общаться, но они занимались своей работой, а я — своей. И как только они услышали, что я расстаюсь с «Шинником», сразу приняли решение пригласить меня. Но первая встреча состоялась еще в апреле. Чего ожидаю? Большого объема работы и — главное — доверия руководителей», — сказал Черышев «РБ Спорт».

По итогам сезона 2024 года «Равшан» из Куляба под руководством иранского специалиста Али Назарзаде стал бронзовым призером чемпионата Таджикистана.

Источник: «РБ Спорт»
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