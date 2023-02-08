Гунько: «Для Тедеско назначение в сборную Бельгии — выход на самый высокий уровень»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на новость о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско назначили главным тренером сборной Бельгии, но я думаю, что их федерация имела на то веские основания. Думаю, на этот пост было несколько кандидатов, но из всех выбрали Тедеско. Наверное, отталкивались от каких-то критериев, а от каких — можно только догадываться.

На мой взгляд, для Тедеско стартовая площадка более чем благоприятная. Я думаю, что у Доменико может получиться с такими квалифицированными футболистами добиться желаемого результата. Для Тедеско это назначение — выход на самый высокий уровень в футболе», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.