Представитель Ботнаря: «Рассматриваем варианты с Европой, но в приоритете остаться в России»

Дмитрий Кигинько, представитель экс-вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

«Виталий Ботнарь — хороший, интересный и качественный футболист. Ему жалко покидать «Торпедо» — для него это родной клуб, с которым он добивался результата и становился лучшим вратарем ФНЛ прошлого года и взял чемпионство в Первой лиге. Сейчас нужно определиться, где он дальше может продолжить свою карьеру. Пока не будем делать резких движений — есть разные пути, надо выбрать варианты. На данный момент можно полностью заниматься этим вопросом — все юридические документы оформлены. РПЛ или Первая лига? Пока мы ни с кем не договорились, поэтому не стоит об этом говорить. Как только об этом договоримся, то всем все сразу станет известно. Переходы любят тишину. Да, у Виталия двойное гражданство, поэтому рассматриваются варианты не только с Европой, но и ближним зарубежьем. Ботнарь в состоянии уехать туда, но для самого футболиста в приоритете остаться в России. Если заграничный вариант позволит ему двигаться дальше, то все возможно. Ботнарь еще не раскрыл весь свой потенциал. Ждем варианты, кто больше будет заинтересован, те возможности мы изучим», — приводит слова Кигинько Sport24.

26 июня «Торпедо» объявило об уходе 22-летнего голкипера, обладающего российским и молдавским гражданствами. В московском клубе он выступал с 2020 года.

В сезоне-2022/23 21-летний вратарь сыграл 4 матча за «Торпедо», пропустив 7 мячей.