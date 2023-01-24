Радченко: «Мне кажется, что Кокорин уже не вернется в РПЛ»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина за «Арис».

23 января в матче 20-го тура чемпионата Кипра россиянин оформил дубль в ворота «Аполлона» (3:1).

«Рано еще говорить о том, что Кокорин перезагрузил свою карьеру на Кипре. Хорошо, что у него там есть постоянная игровая практика, он уже начинает забивать в местном чемпионате. До прежней своей формы Александру очень далеко. Ему еще надо много работать. Он профессиональный футболист, и если какой-то клуб из России сделает ему предложение, Кокорин его рассмотрит. Лично я считаю, что Александр уже не вернется в Россию», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Кокорин перешел в кипрский клуб летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.