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Сегодня, 15:52

Радченко: «Мне кажется, что Кокорин уже не вернется в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина за «Арис».

23 января в матче 20-го тура чемпионата Кипра россиянин оформил дубль в ворота «Аполлона» (3:1).

«Рано еще говорить о том, что Кокорин перезагрузил свою карьеру на Кипре. Хорошо, что у него там есть постоянная игровая практика, он уже начинает забивать в местном чемпионате. До прежней своей формы Александру очень далеко. Ему еще надо много работать. Он профессиональный футболист, и если какой-то клуб из России сделает ему предложение, Кокорин его рассмотрит. Лично я считаю, что Александр уже не вернется в Россию», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Кокорин перешел в кипрский клуб летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kokorin-mozhet-rassmotret-predlozhenie-iz-rpl-no-ya-schitayu-on-uzhe-ne-vernetsya-v-rossiyu/
Александр Кокорин
Дмитрий Радченко
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ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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