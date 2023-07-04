Дочь Это'О требует приговорить отца к году тюрьмы

Дочь главы Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить отца к году тюрьмы, сообщает Sport.es.

В феврале 2022 года, после четырех лет судебных разбирательств, бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» признал Эрику своей дочерью. Суд обязал Это'О выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.

По данным источника, экс-футболист уклоняется от выполнения данного обязательства. Это'О имеет задолженность, которая, по словам адвоката девушки Фернандо Осуны, составляет 90 тысяч евро.

«Он задолжал более пяти лет алиментов своей дочери и продолжает пренебрегать правосудием. Финансовое положение Эрики очень плохое, в то время как Это'О живет в роскоши», — сказал Осуна.

Адвокат отметил, что это ненормально, что бывший футболист до сих пор является президентом Федерации футбола Камеруна, учитывая его судимость. Это'О был осужден за налоговое мошенничество в Испании и приговорен к денежному штрафу за неуплату алиментов одной из своих дочерей.

Также Осуна добавил, что «он может быть осужден с отягчающим обстоятельством злоупотребления властью, учитывая превосходство, которое он имеет над Эрикой», и заверил, что суд над ним будет проходить в Мадриде.

Эрика потребовала приговорить Это'О к тюремному заключению сроком на один год.